В России вновь проиндексируют пенсии

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12 апреля 2022, 21:10

Фото: pixabay.com

Кабмин, по поручению Президента РФ Владимира Путина, рассмотрит вопрос о дополнительной индексации пенсий россиян. Об этом сообщает «АБН».

Решение принято в связи с быстрым ростом инфляции, которая в марте достигла рекордных показателей до 16,7%. Предложения должны быть подготовлены до 20 апреля.

В 2022 году проиндексировали страховые, военные и социальные пенсии на 8,6%, а это на 8,1% ниже уровня инфляции.

Пенсионный эксперт Сергей Власов предполагает, что пенсии могут проиндексировать на 8,5% или 9%, чтобы было с запасом. Может быть, пенсионеры уже в мае получат пенсии в новом размере.