Психолог Елена Раецких рассказала, как справиться с потоком негативной информации

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

12 апреля 2022, 20:49

В нынешней «интернетовой» реальности человек, «варясь» в потоке сообщений, исходящих из сотен источников, может получать стресс, потребляя, принимая близко к сердцу и «примеряя на себя» все эти данные, которые обрушиваются на него зачастую даже без его воли. Как не сойти с ума в мире информационных войн, рассказала «Аргументам недели» хабаровский психолог Елена Раецких.

В первую очередь, отмечает эксперт, человеку необходимо понять, как именно он реагирует на такую информацию.

- Если человек понимает, что какая-либо информация вызывает у него слишком много чувств, то первое, что нужно сделать, это попробовать себя от нее оградить по возможности. Если этого не сделать, то получается насилие над собой. Это заразная реакция - информация нас цепляет, ей можно «заразиться». Зачастую такая негативная информация и реакция исходит от близких людей. Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда родные люди портят отношения из-за того, что разделяют противоположные точки зрения о тех или иных событиях. Надо понимать, что чувства, которые мы испытываем, это не есть мы, это наша реакция на какое-либо событие. Если же равнять человека по его реакции на определенные события, то общаться с ним может стать крайне сложно, - отметила эксперт.

Но есть такие люди, которые пытаются «контролировать ситуацию» и непременно быть в курсе событий. Им следует разобраться, действительно ли их успокаивает получаемая информация. Если же получатель информации понимает, что его накрывает волна тяжелых чувств, с которыми он не справляется, важно, чтобы рядом бы кто-то, с кем можно об этом поговорить.

- Не высказать ответ тому, кто вызвал негативные чувства, а поделиться с тем, кто может просто выслушать. Друг, подруга, психотерапевт… Важно понимать, что далеко не все готовы воспринимать тяжелую и болезненную ситуацию. И близкие люди, которым мы хотим высказать, могут закрываться от этого. Это не плохо, не хорошо - это норма, потому что у человека также срабатывает своя защитная реакция. Важно искать людей, которые действительно готовы поддержать разговор. Важно также вовремя обратиться за психологической помощью. Если произошла эмоциональная реакция на любое травматическое событие, это позволяет нашей психике это событие пережить и тогда есть шанс, что травматического следа не останется. Если не выговориться, напряжение накапливается и произойдёт истощение и физическое, и психическое, - подчеркнула психолог.

Но как справиться с бесконечным потоком информации тем, чья работа не посредственно с этой информацией связана? Или если по каким-либо иным причинам абстрагироваться не получится?

- Как говорят спасатели - люди, которые постоянно находятся в тяжелых стрессовых ситуациях - важное качество - это сохранять холодный разум и доброе сердце. Людям, например, журналистам, которые все время связаны с информацией, надо помнить, что они делают важное дело. Надо помнить, что в любой стрессовой ситуации человек реагирует определенным образом, в результате чего происходит мобилизация - «чтобы выполнить свою задачу, мне нужно сохранять холодный разум», чтобы точно просчитать свои действия. Активизируются те нейронные связи с головном мозге, которые отвечают за тот самый холодный разум. Но если в этот момент мы подключим чувственную сферу, едва ли нам удастся выполнить свою работу качественно, - объяснила Елена Раецких.