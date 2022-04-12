Учёные создают вакцину от ротавируса у детей

Специалисты Ростовского научного исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора трудятся над разработкой вакцины для профилактики ротавируса у детей. Об этом сообщает «АБН».
По данным пресс-службы ведомства, учёные планируют провести доклинические исследования препарата.
Создание и производство российской вакцины против ротавирусной инфекции очень значительно для импортозамещения зарубежных препаратов. Препараты будут отправлять в дружественные зарубежные страны.
Ротавирусная инфекция является одной из ведущих диарейных заболеваний у детей. В данный момент в России против нее используют вакцины «РотаТек» и «Ротарикс».