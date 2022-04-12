Санкции ударили по благотворительности

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12 апреля 2022, 17:37

Последние мировые события повлияли на благотворительные фонды – объём пожертвований существенно сократился. Финансовые аналитики CloudPayments и проекта «Если быть точным» заявили о двукратном уменьшении денежных поступлений в марте текущего года. Основной причиной сложившейся ситуации эксперты называют технические проблемы платёжных сервисов, из-за которых исчезают подписки и не проходят переводы. Кроме того, отмечается рост числа доноров среди юридических и физических лиц, отписавшихся сознательно.



НКО, работающие с социально уязвимыми категориями населения, сообщают, что в марте по сравнению с февралём на 40% сократились разовые и на 54% – рекуррентные платежи. При этом средний чек благотворительного пожертвования вырос почти на 100 рублей (с 894 до 990). Правозащитные организации отметили значительное увеличение среднего платежа – с 950 до 1399 рублей при одновременном уменьшении числа рекуррентных на 61%. Организациям медицинского профиля жертвовать стали в 2 раза меньше как по подписке, так и разово (53% и 54% соответственно).



Алёна Удаленкова, сотрудник НКО «Нужна помощь», пока воздерживается от прогнозов по поводу дальнейшего поведения жертвователей. Тем не менее, она не считает возможным полный отказ граждан страны от благотворительности. Ирина Бакрадзе, глава фонда «Подсолнух» заявляет о необходимости налоговых послаблений, государственной поддержки и иной помощи сотрудникам благотворительных организаций.