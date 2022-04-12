Собянин: В Москве установлен единый размер пособий на детей из нуждающихся семей

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12 апреля 2022, 16:40

Фото М. Денисова. Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей.



«В соответствии с указом президента РФ Владимира Владимировича Путина о создании единой системы детских пособий правительство Москвы утвердило новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей в возрасте от нуля до 18 лет. Для детей всех возрастов установлен единый размер пособий, который зависит только от дохода семьи. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что пособия смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума - в настоящее время 18 тыс. 714 руб. в месяц. В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50% от величины прожиточного минимума ребенка - 8 тыс. 87 руб., 75% - 12 тыс. 131 руб. или 100% - 16 тыс. 174 руб. в месяц.



Уточняется, что заявление на получение пособий можно будет подать начиная с 1 мая 2022 года в электронном виде через личный кабинет на mos.ru. Выплата будет установлена с 1 апреля 2022 года. Таким образом, семьи, которым ежемесячное пособие на ребенка было назначено по ранее действовавшим правилам, будут продолжать получать выплаты до достижения ребенком возраста трех лет, восьми лет и 18 лет соответственно.



При этом начиная с 1 мая 2022 года получатели таких пособий также вправе обратиться за назначением ежемесячных пособий на детей в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.



«При подтверждении права на новый размер пособия выплата устанавливается с доплатой с 1 апреля 2022 года, при отказе - сохраняется ранее назначенная сумма пособия до достижения ребенком возраста трех, восьми или 18 лет соответственно», - говорится в тексте столичной пресс-службы.



