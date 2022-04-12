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Собянин: В Москве установлен единый размер пособий на детей из нуждающихся семей

, 16:40

Собянин: В Москве установлен единый размер пособий на детей из нуждающихся семей
Фото М. Денисова. Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей.

«В соответствии с указом президента РФ Владимира Владимировича Путина о создании единой системы детских пособий правительство Москвы утвердило новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей в возрасте от нуля до 18 лет. Для детей всех возрастов установлен единый размер пособий, который зависит только от дохода семьи. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Отмечается, что пособия смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума - в настоящее время 18 тыс. 714 руб. в месяц. В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50% от величины прожиточного минимума ребенка - 8 тыс. 87 руб., 75% - 12 тыс. 131 руб. или 100% - 16 тыс. 174 руб. в месяц.

Уточняется, что заявление на получение пособий можно будет подать начиная с 1 мая 2022 года в электронном виде через личный кабинет на mos.ru. Выплата будет установлена с 1 апреля 2022 года. Таким образом, семьи, которым ежемесячное пособие на ребенка было назначено по ранее действовавшим правилам, будут продолжать получать выплаты до достижения ребенком возраста трех лет, восьми лет и 18 лет соответственно.

При этом начиная с 1 мая 2022 года получатели таких пособий также вправе обратиться за назначением ежемесячных пособий на детей в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

«При подтверждении права на новый размер пособия выплата устанавливается с доплатой с 1 апреля 2022 года, при отказе - сохраняется ранее назначенная сумма пособия до достижения ребенком возраста трех, восьми или 18 лет соответственно», - говорится в тексте столичной пресс-службы.

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