В 2022 году в Челябинской области построят 42 объекта газификации

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12 апреля 2022, 14:16 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Их протяженность составит свыше 400 километров.

Вопросы газификации Южного Урала стали одной из основных тем встречи заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Сейчас уровень газификации региона составляет чуть более 76%. К 2035 году этот показатель планируется довести до 90%. Как отметил Алексей Текслер, в 2022 году Челябинской области выделен 1 миллиард рублей на строительство 42 объектов газификации протяженностью более 400 километров. Свыше 87 тысяч домовладений региона включены в план-график догазификации, уже получены заявки от 32 тысяч. В Челябинской области действуют меры поддержки для компенсации затрат на покупку и установку газового оборудования.

Как в ходе встречи отметил Алексей Текслер, многие регионы страны сталкиваются с дефицитом пропускной способности газораспределительных станций. Этот фактор влияет на темпы реализации программы догазификации. Этот вопрос вице-премьер Александр Новак взял на особый контроль и уже в ходе встречи дал поручения профильным ведомствам.