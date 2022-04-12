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В 2022 году в Челябинской области построят 42 объекта газификации

, 14:16 Источник: Правительство Челябинской области

В 2022 году в Челябинской области построят 42 объекта газификации
Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Их протяженность составит свыше 400 километров.

Вопросы газификации Южного Урала стали одной из основных тем встречи заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Сейчас уровень газификации региона составляет чуть более 76%. К 2035 году этот показатель планируется довести до 90%. Как отметил Алексей Текслер, в 2022 году Челябинской области выделен 1 миллиард рублей на строительство 42 объектов газификации протяженностью более 400 километров. Свыше 87 тысяч домовладений региона включены в план-график догазификации, уже получены заявки от 32 тысяч. В Челябинской области действуют меры поддержки для компенсации затрат на покупку и установку газового оборудования.

Как в ходе встречи отметил Алексей Текслер, многие регионы страны сталкиваются с дефицитом пропускной способности газораспределительных станций. Этот фактор влияет на темпы реализации программы догазификации. Этот вопрос вице-премьер Александр Новак взял на особый контроль и уже в ходе встречи дал поручения профильным ведомствам.

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