Бочкарев: Перинатальный центр мощностью 130 коек в Коммунарке ввели в эксплуатацию

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12 апреля 2022, 14:12

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что введен в эксплуатацию один из корпусов нового Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».



Пятиэтажное здание располагается по адресу: ул. Сосенский Стан, вл. 10/1.



«Общая площадь корпуса, построенного в рамках второй очереди, составляет более 22,4 тыс. кв. м. С его открытием в «новой» Москве появится первый акушерский стационар», - сообщил Андрей Бочкарев.



Отмечается, что в новом здании разместятся приемное отделение с экстренным оперблоком, два акушерских физиологических отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделение патологии беременности на 30 коек. Кроме этого в центре заработает отделение реанимации новорожденных на 14 кювезов, отделение анестезиологии и реаниматологии, родовое отделение, клинико-диагностическая лаборатория (экспресс), а также женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).



Андрей Бочкарев добавил, что также в рамках объектов второй очереди в Коммунарке продолжается возведение детского стационара, который готов более чем наполовину.



В свою очередь председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведомство уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах, возводимых на территории города.



«На всех этапах строительства к проверкам привлекался Центр экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), специалисты которого выполнили целый ряд лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов», - сообщил Войстратенко.



