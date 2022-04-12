Власти Москвы установили единый размер пособий на детей до 18 лет из нуждающихся семей

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12 апреля 2022, 13:11

фото: pixabay.com

Правительство Москвы установило единый размер пособий на детей из нуждающихся семей. Выплата установлена с 1 апреля 2022 года. Заявление на получение пособий можно будет подать начиная с 1 мая 2022 года в электронном виде через "личный кабинет" на mos.ru.

В столичной мэрии рассказали, что согласно указу президента РФ Владимира Путина о создании единой системы детских пособий, правительство Москвы утвердило новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей в возрасте от 0 до 18 лет.

Для детей всех возрастов установлен единый размер пособий, который зависит только от дохода семьи.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление. Пособия смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума –сейчас это 18 714 рублей в месяц. В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50 процентов от величины прожиточного минимума ребёнка – 8 087 рублей, 75 процентов – 12 131 рубль или 100 процентов – 16 174 рубля в месяц.