Депутат от Крыма Черняк выступил с инициативой блокирования Ютуб​

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12 апреля 2022, 12:35 Источник: Аргументы недели-Крым

Крымский депутат российского парламента предлагает привязать Россию к RUTUB на десять лет без права досрочного освобождения.

Сегодня Алексей ЧЕРНЯК рассказал, что намерен обратиться к руководству Госдумы о прекращении работы видеохостинга «Ютуб» в России. «Минимум на десять лет. Даже если через год-два захотят вернуться …, а их место быстро займут наши отечественные сервисы», - уточнил ЧЕРНЯК.

Напомним – обострение ситуации с «Ютубом» произошло после блокировки аккаунта «Дума ТВ», что было расценено российскими парламентариями, как цензура и нарушение прав и свобод.

Ближайшее заседание Госдумы назначено на 19.04.2022.