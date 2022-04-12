В Крыму совершили акт вандализма по отношению к могиле погибшего в ходе спецоперации

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12 апреля 2022, 12:30 Источник: Аргументы недели-Крым

Она призналась, что специально разрушила надгробье и разбросала венки с могилы солдата, погибшего в ходе спецоперации в Украине.

Мать погибшего и захороненного в Судаке военнослужащего обратилась в полицию с заявлением, в котором потребовала установить виновного в акте вандализма по отношению к могиле, в которой был похоронен ее сын, убитый в Украине. Как следователи установили виновную не уточняется, но подозреваемая – 60-летняя жительница села Солнечная Долина (под Судаком) – во всем призналась и объяснила, что действовала умышленно. Мотивы ее ненависти не разглашаются.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса: «Деяния, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Суд выбрал ей меру пресечения заключением под стражу на два месяца. Какие приводились аргументы следователями в обоснование помещения ее в СИЗО не сообщается.