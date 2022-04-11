Латвия: ненависть затмила здравый смысл

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11 апреля 2022, 21:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

На какие только ухищрения не идут националисты Латвии, чтобы ограничить доступ к памятнику Освободителям Риги на 9 мая. Дошло до того, что решили (вдруг) объявить монумент… опасным. В прямом смысле: мол, «ломается» на глазах. И даже решили оградить памятник железным забором!



Для такого важного дела, несомненно, была привлечена Рижская дума! Главный флагосниматель, он же мэр, Мартиньш Стакис заявил, что «объект огражден, чтобы его техническое состояние не создавало угрозы для людей! Правда добавил, что «на уровне правительства и Сейма в настоящее время проходит дискуссия о будущем этого объекта».



Вона как!



Я так понимаю, что правящие националисты Латвии пошли на все – костьми лечь, но не допустить возложение цветов! Сперва были «угрозы» - мол, штраф, возбуждение административно-уголовных дел… Потом решили, что 9 мая следует переименовать в день памяти погибших на Украине… Не помогло! Настроение многих латвийцев, которые чтут память погибших в борьбе с фашизмом, полно решимости возложить цветы к монументу и отметить 9 мая. Вот потому и решили объявить, что памятник по техническим причинам небезопасен и даже вывесили надпись, что «подходить к нему нельзя – опасно для жизни!»



По этому поводу даже выступил экс-мэр Риги Нил Ушаков, который отметил, что повреждения были обнаружены в 2018 году… Но вот «вспомнили», националисты Латвии об этот сейчас!



«Если память меня не подводит, элементы вокруг памятника и отдельные плиты были повреждены или начали отваливаться. Если пешеход действительно хотел бы пройти на расстоянии нескольких метров, теоретически можно было бы предположить, что какая-нибудь плита может отвалиться», — заявил европарламентарий.



Он подчеркнул, что повреждения имеют декоративный характер. В свою очередь, если речь идет об угрозах безопасности, то в свое время, например, ситуация со сквером у театра Дайлес, который является госимуществом, была несравненно хуже.



«Поэтому говорить о том, что памятник угрожает безопасности людей, некорректно. Мы говорим о недостатках декоративного характера, которые были констатированы в 2018 году. На самом деле было обнаружено, что от фасада может отвалиться какой-нибудь элемент, который необходимо прикрепить, и на этом все закончилось», — отметил Ушаков.



Интересно то, что националисты «думают», что им кто-то поверил в таком заявлении…



Да уж, ненависть к русским затмила здравый смысл!