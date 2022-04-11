Латвийцы недовольны работой министерства обороны страны

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11 апреля 2022, 21:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: министр обороны Латвии Артис Пабрикс

Спецоперация на Украине сильно отразилась на нервах латвийцев. И дело не только в сочувствии, но и определенном страхе – а если Россия «нападет» на Латвию? Свое недовольство люди высказывают, несмотря на запреты… Сегодня латвийские СМИ обсуждают письмо некого мужчины, которое он адресовал министру обороны Латвии Артису Пабриксу.



«Ув. министр обороны, г-н Пабрикс! Я вижу, что вы очень активный господин и пытаетесь рассказать другим учреждениям, как любить Родину, у каких журналистов брать интервью…



Допускаю, что после развода с женой вы почувствовали повышенный прилив энергии, который не заглушить даже интенсивным стуком деревянной доски. Причиной может быть молодая и красивая женщина из вашего учреждения. Уважаемый господин, я также хотел бы попросить вас обратить внимание на ваше министерство и подчиненные ему учреждения.



1. Можете ли вы объяснить, почему военнослужащие, не прошедшие проверку физической подготовки и находящиеся в более низком, чем положено по закону, состоянии здоровья, могут беспрепятственно продолжать службу? Теперь ваше министерство больше не предоставляет информацию о физической подготовке солдат, так как после запроса данных она находится под защитой…

2. Когда возглавляемое вами министерство прекратит «кампании по сокрытию»? Выглядит, будто достоянием общественности, скорее, станет государственная тайна, а не секретные документы, подготовленные вашим министерством, статус которых сохранится несколько десятков лет!



Господин, вы так любите проклинать своего восточного соседа, но, похоже, и сами используете ту же тактику. Армия – это не только парады и прочие общественные мероприятия. Национальная безопасность не может быть обеспечена батальонами Земессардзе, которым до полноценного батальона по личному составу и вооружению далеко как до Луны. Стремление скрыть даже малейшие проблемы в системе, ограничив доступ практически ко всей информации, показывает слабость системы и нежелание что-либо менять.



На мой взгляд, события на Украине - это основа, чтобы наконец-то начать что-то делать! Надеюсь, у вас осталось хоть немного энергии и для этих целей», - закончил свое обращение латвиец.



Браво! Наконец, правдивые слова, сказанные в лицо!