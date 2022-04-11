Разведение кур на дачах может закончиться для россиян штрафом

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2022, 20:56

Фото: pixabay.com

Многие дачники, на фоне пандемии коронавируса, начали вести подсобное хозяйство, вот только некоторые из них оказалось незаконным, узнали "АБН".



Что же является противозаконным? Разведение кур и животных на содовых участках. Конечно, исключение составляет дополнительный вид разрешенной деятельности.



За нарушение можно получить штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей, при неопределенной суме. В действительности взимаемая плата за нарушение должна составлять 0,5-1% от кадастровой стоимости участка.