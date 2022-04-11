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Разведение кур на дачах может закончиться для россиян штрафом

, 20:56

Разведение кур на дачах может закончиться для россиян штрафом
Фото: pixabay.com

Многие дачники, на фоне пандемии коронавируса, начали вести подсобное хозяйство, вот только некоторые из них оказалось незаконным, узнали "АБН".

Что же является противозаконным? Разведение кур и животных на содовых участках. Конечно, исключение составляет дополнительный вид разрешенной деятельности.

За нарушение можно получить штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей, при неопределенной суме. В действительности взимаемая плата за нарушение должна составлять 0,5-1% от кадастровой стоимости участка.

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