Наркоторговца задержали на трассе в Орехово-Зуевском округе

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11 апреля 2022, 20:46

Фото: pixabay.com

На 79 км автодороги М-7 «Волга» полицейские задержали молодого водителя иномарки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



После остановки машины, сотрудники осмотрели транспортное средство и обнаружили порошкообразное вещество под пассажирским сиденьем и в багажнике. Об этом сообщает Татьяна Петрова - начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.



После экспертизы стало понятно, что 27-летний гость из Краснодара пытался провести около 10 килограммов мефедрона.

Злоумышленник доставлял наркотики из округа Орехово-Зуево, с целью расфасовки и закладки по пути в Махачкалу.



В данный момент молодой человек задержан и заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, которые грозят ему сроком от 15 до 20 лет лишения свободы.