Пострадавшие от взрыва жильцы дома в Ступино будут жить в гостинице

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11 апреля 2022, 20:42

Фото: pixabay.com

Жильцов дома в Ступино, где утром в понедельник произошёл взрыв газа, разместят в гостинице. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Глава муниципалитета Сергей Мужальских рассказал, гостиница предоставит для людей сорок номеров. Кроме этого, уже составлены списки жильцов для расселения.

«Через два-три часа будет готовая информация по дальнейшим действиям, соберемся, оповестим вас», - добавил он, встретившись с жильцами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе, чтобы тот оповестил работодателей жильцов о случившемся.

«Все, что касается работы, все звонки мы сделаем. Подстрахуем. Сергей Геннадьевич, на тех предприятиях, где работают люди, нужно подстраховаться, чтобы не было беспокойства лишний раз. Задача объяснить, что пока не до работы», - объяснил Воробьев.

Взрыв в доме в Ступино произошел утром одиннадцатого апреля. В результате случившегося было пять пострадавших, двое из которых погибли. Отмечается, что среди погибших была девочка в возрасте двенадцати лет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Специалисты разбирают завалы, а также проверяют устойчивость здания. Это поможет понять, могут ли люди вернуться в свои квартиры.