Супермаркеты и аптеки не будут использовать бумажные чеки

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2022, 20:04

Фото: pixabay.com

Теперь, чтобы подтвердить покупки, торговые точки будут отправлять чек в электронном виде, по смс или по электронной почте. Об этом сообщает «АБН».

Зачастую, покупатели не просят в магазинах и аптеках бумажные чеки. А вот электронный его формат можно быстро и удобно получить по электронной почте или же ссылку на него отправят на номер мобильного телефона в смс-сообщении.

Аналитики предполагают, что совсем скоро Россия полностью сможет отказаться от бумажных чеков. Во-первых, магазины сэкономят бумагу, а покупателям придёт подтверждение покупки в электронном виде. А во-вторых, отказ от бумажных чеков поможет снизить вред экологии от бумажного мусора.