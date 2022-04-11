В правительстве России предложили использовать букву «ё» факультативно

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11 апреля 2022, 20:11 Источник: Коммерсантъ

Проект Минпросвещения РФ «Об утверждении основных правил русской орфографии» предложен для общественного обсуждения. Его можно увидеть на сайте правительства по ссылке regulation.gov.ru.



В предыдущей версии, представленной полгода назад, предлагалось вернуть в язык обязательную букву «ё». В орфографической комиссии РАН проект раскритиковали. В итоге глава комиссии Алексей Шмелев стал редактором проекта новых правил: орфографические нормы в нем оставлены неизменными, в том числе и факультативное использование буквы «ё».



В четырех основных главах нового документа перечисляются правописание гласных и согласных, твердого и мягкого знаков в словах, буквы «й», «традиционные написания» и «морфолого-графические аналоги». Так, в одном из параграфов, речь идет о случаях, когда «под влиянием фонетических закономерностей» нужно писать одну согласную в слове вместо двух — например, «военщина (хотя военный)… манка (хотя манная крупа)… напряжёнка (хотя напряжённый)».



В преамбуле к проекту говорится, что в нем перечислены лишь правила, «задающие основные нормы, соблюдение которых необходимо, чтобы письмо могло считаться грамотным». При этом «в художественных текстах или в целях языковой игры возможно сознательное отступление от этих норм».



В прошлой версии допускалось написание торговых марок Toyota, Volvo и Panasonic по-русски маленькими буквами, а также использование твердого знака при указании географических названий вроде Кизилъюрта. Наконец, в орфографию было предложено вернуть обязательное использование буквы «ё». Действующие правила орфографии обязательным считают лишь использование «ё» в детских книгах, учебниках для младших школьных классов и текстах с расставленными знаками ударения.



«Внесены изменения, которые касались системы подачи, объема описываемого материала, детализации формулировки самих правил, корректировки иллюстративного материала», — сообщили в Минпросвещения. В ведомстве подтвердили подготовку полного варианта свода правил, который планируется передать правительственной комиссии по русскому языку в 2024 году после «обсуждения широкой научной и педагогической общественностью».



Известно, что «Правила русской орфографии и пунктуации» были впервые изданы в 1956 году). С тех пор они официально не обновлялись. Последняя редакция «Русского орфографического словаря» была издана в 2015 году.



