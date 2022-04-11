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Глава МИД Германии Бербок заявила о необходимости вступления Албании и Северной Македонии в Евросоюз

, 19:16 Источник: РИА Новости

Глава МИД Германии Бербок заявила о необходимости вступления Албании и Северной Македонии в Евросоюз
глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Frederic Kern via www.imago-imag/www.imago-images.de

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости начать переговоры вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии в ближайшие месяцы.

Глава германского МИД после встречи коллег стран-участниц ЕС в Люксембурге заявила журналистам , что теперь
"задачей является уже в первом полугодии начать переговоры по вхождению в ЕС для Албании и Северной Македонии". "Это давно назревший шаг", - подчеркнула Анналена Бербок и добавила, что "в нынешней ситуации это является центральной задачей".

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