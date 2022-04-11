Аргументы Недели Общество 13+

Сегодня анонимные звонки о минировании поступили в 14 школ Симферополя

, 18:23 Источник: Аргументы Недели - Крым

Сегодня анонимные звонки о минировании поступили в 14 школ Симферополя

Когда власти выработают новые стандарты отношения к анонимным сообщениям о минировании учреждений не сообщается.

Сегодня ученики 14 школ Симферополя были отправлены домой в связи с поступившими сообщениями о минировании учебных заведений.

Напомним – за последнее время подобные сообщения участились. Все они анонимны и ни одно из них не подтвердилось.

Эвакуация производится несмотря на заборы вокруг школ, наличие рамок металлоискателей на входах и работу охранников – все эти меры были введены для обеспечения безопасности учреждений, в том числе и предотвращения проноса взрывчатых веществ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Басурин: тысячи боевиков хорошо окопались на «Азовстали» в Мариуполе, чтобы «выкурить» их следует обратиться к «химвойскам»