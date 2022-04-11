Сегодня анонимные звонки о минировании поступили в 14 школ Симферополя

Когда власти выработают новые стандарты отношения к анонимным сообщениям о минировании учреждений не сообщается.
Сегодня ученики 14 школ Симферополя были отправлены домой в связи с поступившими сообщениями о минировании учебных заведений.
Напомним – за последнее время подобные сообщения участились. Все они анонимны и ни одно из них не подтвердилось.
Эвакуация производится несмотря на заборы вокруг школ, наличие рамок металлоискателей на входах и работу охранников – все эти меры были введены для обеспечения безопасности учреждений, в том числе и предотвращения проноса взрывчатых веществ.
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