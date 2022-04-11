Андрей Бочкарев: Монтаж инженерных систем на станции «Текстильщики» БКЛ метро завершен наполовину

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11 апреля 2022, 16:31

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что работы по монтажу внутренних инженерных систем на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершены наполовину.



«На сегодняшний день на станции БКЛ «Текстильщики» наполовину завершены работы по монтажу внутренних инженерных систем. Продолжается монтаж трубопроводов и воздухоотводов. Кроме того, устанавливается основное оборудование - вентиляционные установки и трансформаторы, монтируются эскалаторы и лифты. Основной конструктив станции выполнен на 90%, а ее общестроительная готовность оценивается в 80%», - рассказал Андрей Бочкарев.



Он добавил, что технической особенностью станции является система с тепловым насосом, которая станет основным источником тепла для отопления и источником холода для кондиционирования.



«Такое решение в истории московского метро используется впервые - обычно отопление вестибюлей метрополитена обеспечивается за счет подключения к городским теплосетям. На «Текстильщиках» тепловой насос будет работать автономно - за счет использования воздуха, поступающего из тоннеля. В данном случае мы не используем городскую коммунальную инфраструктуру. Приступить к монтажу и установке теплового насоса планируется уже в мае», - пояснил Бочкарев.



Гендиректор ООО «МИП-Строй 1» (входит в группу компаний «Мосинжпроект», выступающую генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций метро) Константин Маслаков уточнил, что данная система является энергоэффективной - она работает за счет использования тепла воздуха, забираемого из тоннелей, где круглый год сохраняется положительная температура.



«Система обогрева работает по принципу «воздух-вода». Тепло забираемого из тоннелей воздуха направляется в систему. Затем тепловая энергия проходит через конденсатор, где передает свое тепло системе отопления, после чего охлаждается и конденсируется в жидкость. Этот процесс беспрерывно повторяется», - рассказал Маслаков.



Он добавил, что система разместится в блоке технических помещений и будет функционировать в двух режимах: зимнем и летнем. В зимнем режиме обеспечит отопление, а также охлаждение помещений с повышенным тепловыделением.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что «Текстильщики» - одна из четырех станций восточного участка БКЛ метро. Длина участка составляет порядка 11 км. Его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.



