Собянин осмотрел заселяемые по программе реновации дома в Фили-Давыдково

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11 апреля 2022, 16:19

Фото: stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил заселяемые по программе реновации столичного жилфонда дома в районе Фили-Давыдково и поздравил их жителей с новосельем.



«В целом по району построим три дома, еще четыре дома - в следующем году. Каждый пятый житель вашего района переедет в новые дома по реновации. Конечно, большая такая программа. Ну и в целом по району очень много делаем: станции метро, станции МЦД построили», - сообщил Сергей Собянин в беседе с новоселами.



Жители высоко оценили качество новых домов, а Сергей Собянин поздравил их с новосельем.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что жилые дома на ул. Кастанаевская, д. 44а, корп. 2, 3 были возведены по индивидуальному проекту. В новостройках имеется 497 квартир общей площадью 29,2 тыс. кв. м. Отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации.



Фасады отделаны искусственным камнем, лоджии и балконы застеклены, предусмотрены короба для кондиционеров. Дома оборудованы автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, это позволит снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи. Кроме этого, в зданиях создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. На нежилых первых этажах находятся помещения под офисы, технические помещения и комната консьержа. На прилегающей территории установлены детские и спортивные площадки, созданы площадки для отдыха. Проведены работы по комплексному озеленению с высадкой новых деревьев и кустарников.



Начиная с 30 июля 2021 года в новостройки на ул. Кастанаевской переезжают 638 семей - почти 1,6 тыс. жителей 10 домов на ул. Пивченкова, ул. Кастанаевская, ул. Олеко Дундича. 620 семей (97%) уже дали согласие на переселение. Всего в программу реновации в районе Фили-Давыдково включены 119 жилых домов, в которых проживают 21,5 тыс. человек.



