Премьер-министр России Мишустин: в РФ будут созданы 30 инженерных школ на базе вузов

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11 апреля 2022, 15:49 Источник: РБК

Aleksander Polyakov/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство запускает федеральный проект по созданию 30 передовых инженерных школ на базе вузов, сообщает РБК.

Одной из причин создания школ является обретение технологической независимости «в кротчайшие сроки» из-за санкций против РФ. Однако сам проект был утверждён ещё в марте 2019 года.

«У нас в стране всегда была самая сильная инженерная школа. И сейчас особенно нужно, чтобы современные специалисты владели прогрессивными технологиями», — сказал Мишустин

Специализация школ будет соответствовать тем отраслям, которые сейчас испытывают дефицит кадров. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко перечислил их:«Это микроэлектроника, фармацевтика, генетика, агроинженерия и многие другие критически важные для нас направления». Школы будут основаны при поддержке компаний РЖД, КамАЗ, «Ростех», «Яндекс» и «Синара».

Уточняется, что на реализацию проекта «Научно-технологическое развитие» планируется потратить около 36 млрд. рублей.