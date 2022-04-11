Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2022, 14:58 Источник: VFS Global

ALEXEY BYCHKOV/Globallookpress.com

Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским гражданам, сообщается на сайтах визового оператора VFS Global.



В объявлении говорится, что на данный момент на въезд в Данию не действуют никакие коронавирусные ограничения, в том числе и ПЦР-тесты. Требования по самоизоляции после въезда в страну также отменены.

Заявления на визу рассматриваются в стандартном порядке, в течение 10 дней, в соответствии с Соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией. На сайте VFS подчёркивается, что подать заявление можно на визу любой категории, ограничений нет.

В посольстве Швеции заявили, что «срок рассмотрения заявлений может быть больше, чем обычно». Причиной послужил большой наплыв туристов, так как коронавирусные ограничения были в течение 2 лет.