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Ситуацию с лесными пожарами на Южном Урале будут держать на контроле

, 14:17 Источник: Сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Ситуацию с лесными пожарами на Южном Урале будут держать на контроле
Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В этом сезоне уже зафиксированы первые случаи возгорания.

Состоялось совещание полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами. Как сообщается на официальном сайте полпредства, одной из обсуждаемых тем стало начало пожароопасного сезона.

В Челябинской и Курганской областях уже были зафиксированы первые лесные пожары, которые удалось оперативно потушить. Как сообщает Главное управление МЧС России по Челябинской области, 10 апреля поступило сообщение о возгорании в Уйском районе.

Владимир Якушев поручил держать ситуацию с пожарами на жестком контроле. Он подчеркнул, что только слаженная работа структур и ведомств позволит быстро ликвидировать возгорания и не допускать их распространения.

В региональном управлении МЧС напоминают, что распространенной причиной возгораний становится небрежность и неосторожность. В связи с этим южноуральцев призывают соблюдать элементарные правила безопасности и быть внимательными.

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