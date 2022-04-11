Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Эрмитаж

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11 апреля 2022, 14:26 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov/Global Look Press

Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Государственный Эрмитаж, сообщает РИА Новости.

На данный момент грузовик уже прибыл и идёт разгрузка экспонатов.

Ранее три машины с экспонатами, которые задерживали на российско-финляндской границе, не могли попасть на территорию РФ. Причиной послужило возможное нарушение санкций против России. Одна из них направлялась в Санкт-Петербург с экспонатами из Эрмитажа, музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Эти картины ранее экспонировались в Италии.