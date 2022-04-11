Путин поручил Промсвязьбанку открыть отделения в Крыму до 1 октября

Промсвязьбанк должен открыть отделения в Крыму и Севастополе до 1 октября, сообщается на официальном сайте Кремля.
Согласно поручению, банк должен заниматься «внедрением перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях».
Ответственным назначен Петр Фрадков — глава кредитной организации.
Ранее, 4 апреля, Промсвязьбанк уже начал выдачу кредитов физическим и юридическим лицам в Крыму.