Путин поручил Промсвязьбанку открыть отделения в Крыму до 1 октября

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11 апреля 2022, 12:22 Источник: Сайт Кремля

Zamir Usmanov/Globallookpress.com

Промсвязьбанк должен открыть отделения в Крыму и Севастополе до 1 октября, сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно поручению, банк должен заниматься «внедрением перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях».

Ответственным назначен Петр Фрадков — глава кредитной организации.

Ранее, 4 апреля, Промсвязьбанк уже начал выдачу кредитов физическим и юридическим лицам в Крыму.