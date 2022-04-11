Как беженцу из Украины найти в России работу с достойной зарплатой. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2022, 11:25 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Окно в Европу заколачивают снаружи



Предложение президента РФ Владимира Путина, связанное с экспортом российского газа за рубли, вполне предсказуемо не оценили в Европе. Более того, депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к полному запрету импорта энергоресурсов из России. Предлагаемое эмбарго касается не только газа, но и поставок нефти, ядерного топлива и угля.



Отмечается, что пересмотреть документ Европарламент сможет лишь в случае изменения ситуации на Украине. Дополнительно подчеркивается, что такие санкции должны включать чёткую стратегию обеспечения стран Евросоюза энергоресурсами. Источники необходимого объема энергоресурсов остаются головной болью европейцев.





Беженцы из Мариуполя в России не могут найти себе работу с хорошей зарплатой



Казанское издание «БИЗНЕС Online» сообщило подробности о жизни переселенцев из Мариуполя в России. По данным СМИ, центр занятости Набережных Челнов предложил украинским беженцам более тысячи вакансий с зарплатой от 25 тысяч до 65 тысяч рублей. Оказалось, что у многих мариупольцев на Украине зарплата была значительно выше.



«На родине работал слесарем-ремонтником по кранам и печам, был в газоспасательной дружине. Мне платили по вашим деньгам чуть больше 100 тысяч рублей. Ищу работу по профессии. Пока изучаю предложения. Предлагают зарплату в 40 тысяч», - цитирует издание переселенца Сергея Щепина.



Представитель ПАО «КАМАЗ» Светлана Падас заявила, что концерн готов предоставить работу всем, независимо от уровня образования и опыта.



«Средняя зарплата на предприятии — более 51 тысячи рублей», - отметила она.



Сообщается, что в настоящее время в Набережных Челнах находятся 142 украинских переселенца трудоспособного возраста, 108 из них изъявили желание работать. При этом в России им предлагают не только работу, но и жилье. Многие из прибывших в Россию говорят, что вернуться на родину они едва ли смогут, поскольку в Мариуполе их ждут только разрушенные дома.





Рубль резко укрепился, а цены не снижаются



В начале февраля доллар стоил 75 руб., месяц спустя – 115 руб. В начале апреля его стоимость вернулась к отметке в 75 рублей. Понятно, что укрепление позиций рубля – процесс искусственный, при этом многим россиянам интересно другое: почему же цены в магазинах остаются по-прежнему высокими?



Российский феномен на прошлой неделе попытался объяснить кандидат экономических наук Марк Гойхман:



«И российский бизнес, и российские потребители, пережив за 20 лет четыре кризиса — в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах, — приобрели валютный рефлекс: скачок курса доллара США — скачок инфляции — гонка потребителей с бизнесом за возможность купить по старым ценам. Во всех четырех предыдущих кризисах, эта логика срабатывала, потому что курс национальной валюты уже не возвращался к докризисным уровням. Однако в этом году мы видим совершенно новую ситуацию».



По мнению эксперта, «приобретенный валютный рефлекс бизнеса» продолжает удерживать его от снижения цен. Он считает, что в сложившуюся ситуацию должно вмешаться государство, чтобы «помочь» производителям и ритейлерам «определить реальное увеличение себестоимости производства и реализации товаров с февраля 2022 года».





Мария Захарова: YouTube подписал себе приговор



Слухи о возможной блокировке видеохостинга YouTube в России обретают вполне себе официальные очертания.



«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», - заявила в субботу спикер МИД России Мария Захарова.



Чуть ранее стало известно, что владелец хостинга Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ», на котором появлялись официальные комментарии российских депутатов и велись трансляции пленарных заседаний.



«YouTube уверенным шагом идёт к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», - сообщил российский сенатор Андрей Клишас.



