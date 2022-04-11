Политолог Бальбек поддержал идею учредить день памяти жертв украинских националистов

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11 апреля 2022, 11:07

гвоздика, pixabay.com

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT поддержал идею депутата Госдумы Евгения Федорова учредить 2 мая ежегодный день памяти жертв преступлений украинских националистов и сделать его выходным.

Руслан Бальбек выразил мнение, что "истязания русскоязычного населения" на Украине не должны быть забыты, поскольку в противном случае через три или четыре десятка лет начнуть появляться "альтернативные" мнения по данному вопросу.

Политолог в беседе с RT выступил в поддержку предложения депутата Федорова об учреждении дня памяти жертв украинских националистов.