В Латвии националисты подстрекают снести памятник Освободителям Риги

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

10 апреля 2022, 18:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нет, не украинские беженцы сегодня главный вопрос в Латвии, и, конечно, не благосостояние простых латвийцев! Основная тема – снести памятник Освободителям Риги. А еще глобальнее – уничтожить победу над нацизмом в ВОВ и возродить «клятву Гитлеру». Судите сами.

Латвийский политтехнолог Данс Титавс, не скрывая своих эмоций и, видимо, оставаясь верен национальным «традициям» заявил латышским СМИ:

«Когда сейчас у России много дел, вряд ли она сможет привлечь большое внимание к снятию какого-то латвийского памятника (памятник Освободителям от нацизма в ВОВ - прим. авт.). Снести памятник и это нужно сделать быстро, не открывая длинную политическую дискуссию, которая только породила бы большое напряжение. Хвост «русского фашизма», оставшийся в Латвии, надо отрубить. Если его снести, новый уже не построить, и начинать войну с Латвией из-за одного памятника было бы вроде глупо…»

Далее, «латышеский» политтехнолог рассуждает о русских:

«Не русский язык решающий – мышление русских, ибо русские действительно иначе думают, иначе воспринимают вещи. Они другие. У большой нации полностью иное мышление, они не боятся за свое существование в отличие от нас».

А теперь давайте поразмыслим над словами политтехнолога и проанализируем некоторые вещи…

Выскажу свое личное мнение.

Итак, что мы «видим» в словах политтехнолога? Лично я – страх и подстрекательство, и огромное желание «доказать», что победа СССР и союзников – «ошибка»! Об этом говорят его слова – «хвост русского фашизма». Напомним, это памятник тем, кто освобождал Ригу от фашизма Гитлера! Делайте выводы…

Далее, «давайте снесем памятник быстро, пока Россия занята другим делом». Что это значит? Подстрекательство и страх. Открыто действовать националисты Латвии не могут – Евросоюз не поощряет фашизм, вот потому и пытаются «втемяшить» в головы, что это памятник – зло, восхваление СССР, а все, кто приходят к нему – враги Латвии. А при чем же тут Украина тогда? Да ни каким боком… У националистов Латвии свои интересы – вековые счеты с русскими! Такие счеты, что ненависть, а мы ее сейчас видим, затмевает здравый смысл.

Почему же снести «тихонько» и быстренько? Такой «заспинный менталитет» в крови у маленькой национальности. Прошу заметить – национальности! Есть НАЦИЯ, но это «не об этом» - нация принимает решения и действует!

Нация пишет историю! Не национальность!

Давайте вспомним слова русского дипломата Алексея Петровича Бестужева молодой Екатерине Великой:

«Вы плывете по течению, а надобно нагрести – иначе утопят. Личность делает историю. Думает, принимает решения и действует! Вы должны определить, быть фигурой в истории, или ИГРОКОМ! Русские никогда не вертели головой по сторонам, а шли прямо!»

Понятно, что такие «латышеские» политтехнологи отродясь не знали истинной истории Государства Российского, а живут в своих «мыслях»… А надобно было бы знать! Потому как Россия для таких политтехнологов – враг!

Но разве были в Латвии политики, правители такого уровня, как Бестужев, Екатерина Великая, Петр Первый? Конечно, нет! Чего тогда ожидать? Только «из-под угла» и тихонько…

Возможно, сейчас Россия и занята иным делом, но русский медведь обиду всегда помнит.

А я напомню, что одна из причин, по мнению правительства РФ, спецоперации была ликвидация нацизма… Я только озвучиваю! А разве это не национализм то, что вещает латышский политтехнолог? Те, кто освобождал Ригу от фашизма – преступники!

Я бы не была столь «легковесна» в суждениях, как г-н Титавс… Русские всегда были едины и защищали своих везде и всегда! Я бы лучше подумала о том, а сколько русских в Латвии… Самая большая община нацменьшинств в Прибалтике… И не стоит забывать, что это НАЦИЯ! Лучше вспомнить историю…

Повторяю, тут дело не в ситуации на Украине… Нет! Тут дело в вековой ненависти! Ненависти националистически настроенных латышей к русским.

Иногда я задаю вопрос себе, неужели подобные политтехнологи, политики хотят испытать судьбу своего народа?

Следует помнить о бумеранге! С бумерангом договориться нельзя!

И еще… Историю пишут победители! Думайте, думайте, анализируйте!