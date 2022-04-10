Эксперты предупреждают о случаях со «скидочным» мошенничеством в интернете

Аргументы Недели → Общество 13+

10 апреля 2022, 16:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В последнее время число мошеннических действий значительно увеличилось. Особенно сильны манипуляции со скидками и товарами «за пять копеек». Эксперты предупреждают, что если вы наткнулись на сведения о слишком большой скидке на товар в интернете, не стоит этому стопроцентно доверять. Ведь это может быть банальной ловушкой и фактическим приглашением на фишинговый сайт. Можно привести в пример жителя Екатеринбурга, который перевёл мошенникам определённую сумму. Он наткнулся на заманчивое предложение купить бытовую технику с большой и даже нереалистичной скидкой. В итоге всё закончилось печально.

Схема электронной аферы, в которую попал тот самый пользователь, оказалась незамысловатой. При этом, эффективность такого обмана зашкаливает. Мошенники представляются сотрудниками общеизвестных компаний, таких как «М-Видео» или DNS. В популярных чатах и пабликах размещаются объявления и рекламные посты. Там предлагают за небольшое вознаграждение продать товары аж с 40-процентной скидкой. Потом оказывается, что мошенник скидывает ссылку на фишинговый сайт. Данные пользователя сразу же попадают в руки злоумышленников. Покупатель лишается своих денег и не получает заветный товар. А киберпреступники довольно потирают ладони.

Эксперт Павел Коростелев из компании «Код безопасности» отмечает активность подобных преступлений в интернете. По его словам, основной канал распространения сообщений, агитирующих приобрести «дефицитный» продукт или технику – это торговые площадки вроде «Авито», где продажа таких вещей идёт наиболее активно. Также в этом деле площадками для сбыта выступают Телеграмм и отечественные соцсети. Впрочем, как отмечают аналитики, преступлениями могут заниматься и сотрудники настоящих фирм. Если дело всплывает наружу, такие сотрудники могут нарваться на серьёзные проблемы с законом.

Рекомендуется относиться к рекламе в интернете с особой осторожностью и опаской, особенно в нынешние дни. Ведь в случае попадания в ловушку мошенников, можно спокойно лишиться всех имеющихся денег. Поиски таких аферистов и привлечение их к ответственности может занять длительное время и привести к проблемам с нервной системой.