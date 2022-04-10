В Латвии «бьют» машины с украинскими номерами

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10 апреля 2022, 15:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Видимо, не все в Латвии рады беженцам из Украины: уже возбуждено 15 уголовных дел по факту разжигания этнической ненависти, срывают флаги Украины, уродуют плакаты, которые призывают помочь украинцам, «а теперь еще «бьют» машины с номерами Украины.



Надо отдать должное, что такого дорогого изобилия автомобилей с украинскими номерами, Латвия не видела – что ни машина, то «дорого и богато»… Нет, латвийцы люди, которые лишенные зависти, но, когда самим «есть нечего», то эмоции зашкаливают. Латвийцы и так отдают практически последнее – человеку ведь помогает человек, но получается, что во многих случаях жители Латвии помогают тем, кто более обеспечен, чем они… А это вызывает недовольство…



Вот и участились случаи порчи имущества – например, «бьют» машины с украинскими номерами…



Кстати, Госполиция Латвии подтверждает сей факт:



В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества.



Одновременно полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, так как подобные преступления могут иметь и другие преступные мотивы, такие как разжигание ненависти или оправдание войны.



Государственная полиция очень серьезно относится к таким случаям и тщательно их расследует.



Уже сообщалось, что в связи с событиями в Украине Госполиция возбудила несколько уголовных процессов за повреждение автомобилей в Риге.



Да уж… не все так радужно… Латвийцы, как умеют, то так и хотят напомнить правительству, что они существуют!