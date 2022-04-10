Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

10 апреля 2022, 14:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Латвийские банки прекратили осуществлять платежи из России и Белоруссии. Интересно то, что в официальной информации о переводах из России, и в Россию иная инфо. А как происходит на самом деле?

Я, конечно, погорячилась, когда сказала, что латвийские банки… Например, крупнейший банк Латвии – Swedbank, является «шведским», а другой его «собрат» Luminor – американским.

Понятно, что когда возникли санкции в отношении России, то и латвийско-иностранные банки приняли «под козырек» «правильный» путь правительства Латвии.

Я понимаю, что ситуация в мире очень тяжелая, но должен же быть хотя бы видимый порядок… А главное, как любят повторять сотрудники латвийских банков, прозрачность. А ее просто нет.

Балтийское бюро «АН» попыталось выяснить, что происходит с деньгами, которые идут из России.

Официальная версия, например, из Swedbanka.

Данный банк оповестил два дня назад латвийцев, что он прекращает платежи из/в России и Белоруссии. Но! Входящие платежи из России и Белоруссии возможны до 6 мая включительно, а исходящие платежи в эти страны можно только до 20 апреля!

Если честно, то меня удивило – входящие до 6 мая, а исходящие до 20 апреля… Почему же такое «неравенство»? Возможно, наступило прекрасное время, чтобы «прокрутить» российские деньги? А, может, так «получают» рубли, которыми нужна Латвии расплатиться за газ, топливо, электроэнергию?

Разумеется, Swtdbank мотивирует свое решение исключительно санкциями, но! Как происходят переводы на самом деле!

Никак! Информация «6 мая» и «20 апреля» - фикция и пустое! Поскольку клиентов данного банка пока предостаточно в Латвии, то и узнать информацию не составило труда… Простые латвийцы не могут уже более двух недель отправить деньги, например, в Россию по интернету. Такой возможности нет – данный банк не принимает! Получить деньги из России тоже невозможно!

Предвижу вопрос, а зачем тогда официально упоминать «6 мая» и «20 апреля»? Думайте, господа и дама, думайте и анализируйте.

Я сама лично позвонила в Swedbank 4 апреля и задала вопрос о переводах из России… Девушка-оператор ответила лично мне (4 апреля), что никаких переводов они с российскими банками не проводят!!! Не проводят! Это было сказано лично мне!

Тогда что означает (на самом деле) 6 мая и 20 апреля? Думайте, думайте, господа, организации, фирмы… Стоит ли отправлять, видимо, «на перекрутку» свои или государственные деньги!? Их данный банк «попользует» за ваш счет… Вы будете «помогать» совсем незнакомому банку – вам это надо?

Еще забавнее ситуация с американским банком Luminor, тот который в Латвии.

Вот вам факты: я лично звонила в Luminor и спрашивала о переводах из России, так как моему знакомому была отправлена сумма в размере 444 евро из России (обычный возврат долга)… Надо отметить, что знакомый не пользуется российскими и белорусскими банками, но возврат долга – свято! Ему из Москвы, из Сбербанка 30 марта днем отправили данную сумму. Увы, дни проходят, проходят, а ничего нет… Мне стало интересно, и я позвонила узнать, а работают ли со Сбербанком? Мне лично, разговоры, кстати, мной записаны, девушка-оператор из Luminor сказала 1 апреля, что банк продолжает работать со Сбербанком, но могут быть задержки при получении на две-три недели, мол, идут проверки безопасности! Это понятно! Раз есть такие правила, то они есть! Но сердце мне подсказывало, что есть «нюансы»… Я позвонила уже 4 апреля в Luminor, но получила ответ, что банк не сотрудничает с Россией… Еще один звонок был сделан моим знакомым 5апреля… И о чудо!!! Банк вновь «заработал» с Россией! На этом история не заканчивается! Приятель звонил в банк с 30 марта по 9 апреля каждый день (запись имеется) и его уверяли. Что сотрудничество с Россией есть! И он должен подождать свои деньги! Приятель не поверил на слово, и сделал письменный запрос… Чудо! 10 апреля, когда в банке выходной, дозвониться нельзя он получает письмо, что деньги возвращены в Сбербанк аж 4 апреля! А это как? Вопрос, а можно верить банку?

Хорошо, есть санкции! Так почему же надо врать? Почему просто не сказать, что в связи с санкциями, политической ситуацией переводы не осуществляются! Ему же отвечали на эти вопросы нет. Простите, тетя Маня-дворник, а сотрудники Luminor. В чем виноват этот человек, который является гражданином Латвии и получил возврат долга от родственницы своей жены? Получается, что он выглядит некрасиво перед тем, кто у него занимал деньги, мол, ты «скрываешь, что не получал их». А как иначе? Операторы банка уверяют, что платежи происходят!

Самое интересное, что в Латвии большое количество людей, которые получают деньги из России и Беларуси: это и государственные организации, и предприниматели, и родственные переводы, а главное – пенсии граждан РФ с видом на жительство… Как с ними? Они должны, простите, из помойки питаться?

На этот счет расплывчато отвечает Swedbank: «Банк продолжит обслуживать платежи, ориентированные на определенные социальные группы – получатели пенсий и пособий из России, Беларуси. Но только если банк, который осуществляет платеж не отключен от системы «SWIFT», и не является под санкциями».

Разве есть в Латвии такой банк, который осуществляет платежи подобного рода? Нет! Я не знаю такого…

А это значит, что пожилые люди, инвалиды, которые получают деньги из России и Беларуси, будут просто выброшены на «берег жизни», а точнее – на помойку, потому, как правительство Латвии не будет оплачивать им их пенсии… возможно, копеечные пособия…

Знаете, историю полезно знать, чтобы сравнивать, анализировать… У меня сложилось четкое мнение, что сегодня в Латвии ситуация схожа, как перед войной в 1941 году – хаос, напряженность и попытка «сделать хорошее лицо при непонятной ситуации».

Кстати, деньги моего знакомого продолжают «прокручиваться» - «взад» в Сбербанк они не пришли!