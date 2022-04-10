В Крым с Украины начались поставки овощей по низким ценам

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10 апреля 2022, 12:45 Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей АКСЕНОВ уверен – регионы Украины экономически деградировали за восемь лет пока Крым бурно развивался.

«На сегодня из Херсонской и Запорожской областей в Крым поставлено порядка 50 тонн овощной продукции (морковь, лук, капуста, редис, огурцы) по ценам ниже рыночных. Например, капуста на оптовом рынке «Привоз» в Симферополе стоит 75-80 рублей, из Херсона привезли по 55 рублей. Морковь на том же «Привозе» стоит от 50 до 60, нам привезли по 35-40 рублей, лук стоит 45-50, нам привезли по 30-35», - рассказал АКСЕНОВ.