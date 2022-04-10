Басков и Гагарина дали третий благотворительный концерт в Подмосковье

Николай Басков и Полина Гагарина дали третий благотворительный концерт в Подмосковье, сообщает издание «360».
Третий благотворительный процент прошёл в городе Балашиха в дивизии им. Дзержинского. На мероприятии присутствовали военнослужащие Росгвардии и их близкие, всего в зале оказалось около 500 человек.
Николай Басков признался, что он пел «не только для тех, кто находится в этой дивизии, на Украине, выполняя спецоперацию, но и для своего отца, который также был настоящим военным». Также Басков поблагодарил организаторов и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за поддержку важной инициативы.
Полина Гагарина призналась, что для неё было честью выступать перед такой публикой.