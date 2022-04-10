Басков и Гагарина дали третий благотворительный концерт в Подмосковье

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10 апреля 2022, 12:34 Источник: 360tv

Николай Басков, фото: https://t.me/Press_MO / Пресс-служба Губернатора и МО

Николай Басков и Полина Гагарина дали третий благотворительный концерт в Подмосковье, сообщает издание «360».

Третий благотворительный процент прошёл в городе Балашиха в дивизии им. Дзержинского. На мероприятии присутствовали военнослужащие Росгвардии и их близкие, всего в зале оказалось около 500 человек.

Николай Басков признался, что он пел «не только для тех, кто находится в этой дивизии, на Украине, выполняя спецоперацию, но и для своего отца, который также был настоящим военным». Также Басков поблагодарил организаторов и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за поддержку важной инициативы.

Полина Гагарина призналась, что для неё было честью выступать перед такой публикой.