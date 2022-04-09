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Москалькова заявила об освобождении 14 российских моряков, которых удерживали на Украине

, 14:47 Источник: Телеграм-канал Москальковой

Москалькова заявила об освобождении 14 российских моряков, которых удерживали на Украине
Kremlin Pool/Global Look Press

Об освобождение 14 украинских моряков, которых удерживали на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Буквально сейчас пришла радостная новость. Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими», — поделилась Москалькова в Telegram-канале.

Согласно ее словам, ВСУ с 24 февраля удерживали экипаж судна в порту Мариуполя, выход в море был заминирован, любые средства связи у моряков были отобраны.

Москалькова отметила, что все это время находилась на связи с родными моряков. Также она добавила, что близкие пленных звонят на горячую линию уполномоченного с благодарностями президенту Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и российским военнослужащим. 

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