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9 апреля 2022, 13:45

Борис Громов, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Герой Советского Союза генерал-полковник, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов предложил открыть в России суворовские военные училища для детей погибших защитников Донбасса.

По словам Громова, в Донбассе и в освобождённых районах Украины десятки тысяч людей лишились жилья, нуждаются в медицинской помощи, голодают. Генерал отметил, что войны, к сожалению, без убитых, раненых и пленных не бывает, как и без осиротевших детей погибших солдат.

В беседе с RT Громов сказал, что Народные милиции ДНР и ЛНР сегодня сражаются против украинских военных и нацбатов плечом к плечу с российскими военнослужащими.

«Восемь лет они воевали против «майданного» киевского режима. Сотни донецких и луганских мужчин погибли, мы не знаем, сколько бойцов погибает сейчас при штурме Мариуполя, Рубежного и Попасной», говорил Громов и выразил мнение, что для сирот Донбасса надо открыть суворовские военные училища в России. «Их отцы сражались за нашу общую Родину», - подчеркнул генерал Громов.