Правительство намерено расширить возможности пользователей портала госуслуг

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9 апреля 2022, 13:22 Источник: ТАСС

Zamir Usmanov/Globallookpress.com

Постановление о расширении возможностей госуслуг для граждан, а также развитии структуры электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На официальном сайте правительства говорится, что государственная единая облачная платформа станет частью электронного правительства. Благодаря ей работа госорганов будет осуществляться «без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены».

В структуру электронного правительства включат Национальный удостоверяющий центр, а также новшеством станет пополнение негосударственных услуг.