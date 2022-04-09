Правительство намерено расширить возможности пользователей портала госуслуг

Постановление о расширении возможностей госуслуг для граждан, а также развитии структуры электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
На официальном сайте правительства говорится, что государственная единая облачная платформа станет частью электронного правительства. Благодаря ей работа госорганов будет осуществляться «без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены».
В структуру электронного правительства включат Национальный удостоверяющий центр, а также новшеством станет пополнение негосударственных услуг.