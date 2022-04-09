Аргументы Недели Общество 13+

Правительство намерено расширить возможности пользователей портала госуслуг

, 13:22 Источник: ТАСС

Правительство намерено расширить возможности пользователей портала госуслуг
Zamir Usmanov/Globallookpress.com

Постановление о расширении возможностей госуслуг для граждан, а также развитии структуры электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На официальном сайте правительства говорится, что государственная единая облачная платформа станет частью электронного правительства. Благодаря ей работа госорганов будет осуществляться «без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены».

В структуру электронного правительства включат Национальный удостоверяющий центр, а также новшеством станет пополнение негосударственных услуг.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Александр Тихонов о заявлении Маркку Хаапасалми: Его задача – подавать Елене Вяльбе пальто на совете FIS

Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против того, чтобы Елена Вяльбе переизбиралась в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS)на выборах в мае. Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, резко раскритиковал такое заявление Маркку Хаапасалми. «Хаапасалми был чемпионом мира? Нет? Пусть для начала научится на лыжах бегать. Его задача – подавать Вяльбе пальто на совете FIS. Когда она приходит, он должен снимать ее пальто, а когда Елена Валерьевна уходит, подавать. На большее он не способен.»

Политика