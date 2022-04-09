Минфин США разрешил россиянам под санкциями использовать Zoom и регистрацию доменов

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9 апреля 2022, 12:37 Источник: РБК

Markus Mainka/globallookpress.com

Минфин США выпустил лицензию, благодаря которой подсанкционные граждане России смогут свободно пользоваться коммуникационными веб-сервисами, в том числе Zoom, сообщает РБК.

В список разрешенных сервисов для регистрации вошли мессенджеры, e-mail, интернет-браузеры, социальные сети, хранилища файлов, а также платные версии таких программ, как Zoom.

«Экспорт или реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицами США, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, аппаратного обеспечения или технологий, обеспечивающих коммуникационный обмен в интернете, таких как мгновенные сообщения, видео-конференц-связь, чаты и электронная почта, социальные сети, обмен фото, фильмов и документов, браузеры, блоги, веб-хостинг и сервисы по регистрации доменных имен, запрещенные правилами о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России, разрешаются», — говорится в тексте лицензии. (цитата по РБК)

Запретом в использовании являются долларовые корреспондентские счета в интересах российский банков из списков САРТА.

Уточняется, что для Крыма и Ирана таких исключений не было.