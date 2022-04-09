Свыше тысячи хабаровчан поучаствовали в фестивале ЗОЖ

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

9 апреля 2022, 10:28

Второй краевой фестиваль здорового образа жизни состоялся 9 апреля в Хабаровске. Его участниками стали свыше тысячи жителей и гостей столицы региона.



На площадках фестиваля работали несколько тематических зон, где можно было пройти обследования у специалистов медицинских организаций, поучаствовать в мастер-классах и эстафетах, выполнить отдельные нормы ГТО.



За медицинскую часть мероприятия отвечали врачи Центра здоровья консультативно-диагностического центра «Вивея», краевого кожно-венерологического диспансера, стоматологических поликлиник, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Хабаровского территориального центра медицины катастроф, Краевой станции переливания крови, Краевой психиатрической больницы. Волонтеры-медики в точках здоровья провели викторины и настольные игры по профилактике развития неинфекционных заболеваний.



Кк уточнили в краевом Минздраве, участники фестиваля смогли бесплатно обследовать родинки методом дерматоскопии, определить группу крови, узнать анонимно свой ВИЧ статус, пройти экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы, биоимпедансный анализ состава тела, а также получить консультации специалистов. Стоматологи с помощью внутриротовой видеокамеры обследовали полость рта и проводили мастер-класс по правильной чистке зубов.



Большое количество активностей для гостей фестиваля подготовил также Краевой молодежный центр социального воспитания и здоровья. На площадке «Зажги за ЗОЖ» участники могли попробовать себя в веселых стартах, побороться на татами с бабуками, проверить свою ловкость и быстроту реакции в спортивной эстафете, сыграть в гигантскую дженгу, пройти надувную полосу препятствий, а также сразиться в перетягивании друг друга с татами, играя в «тянучку». Полученные жетоны победители затем обменяли на ценные призы.



