Саночникам России удалось добиться отмены санкций

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8 апреля 2022, 23:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Арбитражный суд Международной федерации санного спорта отменил мартовское решение исполкома МФСП об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой организации, посчитав такое наказание «политической дискриминацией». Федерация санного спорта РФ празднует победу. Ей удалось добиться отмены наложенных на неё санкций, ввиду российской военной операции в Украине. В Олимпийском комитете России надеются, что данный вердикт станет прецедентом при рассмотрении в апелляционные инстанции других спортивных организаций.

Решение МФСП было обжаловано в конце марта 2022 года. В распространённом Министерством Спорта РФ постановлении арбитражной инстанции Международной федерации санного спорта говорится, что по итогам слушаний 7 апреля, резолюция исполкома была отменена. Арбитражный суд объяснил свою позицию тем, что федерация, согласно уставу организации, не имела никаких оснований для вынесения санкций по отношению к Федерации санного спорта России. При этом, как указали в Минспорта, арбитры отметили радикальность санкционной политики. Они сообщили, что принимать санкции против кого-то из-за его гражданства – это не что иное, как «политическая дискриминация».

Таким образом, Федерация санного спорта РФ стала первой спортивной структурой, которой удалось добиться отмены санкций на юридическом поле. В главных спортивных структурах нашей страны исход разбирательства с участием саночников признали победой с хорошими перспективами. Минспорта прямо заявило, что считает все санкции, применённые международными организациями к общероссийским спортивным федерациям, банальной дискриминацией. В ближайшее время ожидается большое количество подобных рассмотрений дел, и в ОКР надеются на новые юридические победы.