Роспотребнадзор сообщил о сальмонелле в некоторых товарах Kinder

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8 апреля 2022, 19:21 Источник: t.me/rospotrebnadzor_ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Роспотребнадзор предупредил о возможном наличии сальмонеллы в некоторой пищевой продукции Kinder.



«В международные системы поступила информация о том, что в оборот мог попасть «Kinder» с сальмонеллой. Это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез и другие кишечные инфекции.



Среди подозреваемых сладостей:

• Kinder happy moments,

• Kinder circus,

• Kinder mix,

• Kinder uovo maxi,

• schokobons,

• Mix cross cat kinder,

• Happy snack.



Роспотребнадзор принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции», - сообщает Телеграм-канал «Ваш Роспотребнадзор».



