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Роспотребнадзор сообщил о сальмонелле в некоторых товарах Kinder

, 19:21 Источник: t.me/rospotrebnadzor_ru

Роспотребнадзор сообщил о сальмонелле в некоторых товарах Kinder
Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Роспотребнадзор предупредил о возможном наличии сальмонеллы в некоторой пищевой продукции Kinder.

«В международные системы поступила информация о том, что в оборот мог попасть «Kinder» с сальмонеллой. Это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез и другие кишечные инфекции.

Среди подозреваемых сладостей:
• Kinder happy moments,
• Kinder circus,
• Kinder mix,
• Kinder uovo maxi,
• schokobons,
• Mix cross cat kinder,
• Happy snack.

Роспотребнадзор принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции», - сообщает Телеграм-канал «Ваш Роспотребнадзор».

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