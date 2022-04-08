Роспотребнадзор сообщил о сальмонелле в некоторых товарах Kinder

Роспотребнадзор предупредил о возможном наличии сальмонеллы в некоторой пищевой продукции Kinder.
«В международные системы поступила информация о том, что в оборот мог попасть «Kinder» с сальмонеллой. Это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез и другие кишечные инфекции.
Среди подозреваемых сладостей:
• Kinder happy moments,
• Kinder circus,
• Kinder mix,
• Kinder uovo maxi,
• schokobons,
• Mix cross cat kinder,
• Happy snack.
Роспотребнадзор принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции», - сообщает Телеграм-канал «Ваш Роспотребнадзор».
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