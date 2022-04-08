Российского паралимпийца, у которого не было рук, убили в уличной драке перед Играми-2012

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8 апреля 2022, 18:17 Источник: sport-express.ru

Дмитрий Растрепаев. Фото: vk.com

Дмитрий Растрепаев должен был выступить на Паралимпиаде в Лондоне-2012. Несмотря на инвалидность, он был уникальным спортсменом. Претворению его планов в жизнь помешала пьяная драка.



Дмитрий Растрепаев родился в 1987 году в Пролетарске. Он находится в 160 км от Ростова-на-Дону. Когда мальчику было шесть лет, во время игры в прятки он залез в трансформаторную будку. Старший брат Виктор нашел его там, когда Дима был уже без сознания.



«Ручки — обугленные, изогнуты на три части, гангрена пошла... Пришлось ампутировать по предплечья. Тогда в будке Димка был в кедах резиновых. Ток пошел в ноги, потом назад и через голову вышел. В Ростове четыре месяца Димочка в больнице отлежал. В Санкт-Петербурге — еще четыре. У него еще почка сдвинулась на 8 миллиметров. Потом в интернат я его отдала. Там он в спорт пошел», - вспоминала мама мальчика.



Дмитрий Растрепаев стал выпускником СДЮСШОР №27 для детей-инвалидов.



«У Дмитрия Растрепаева стипендия была 20 тысяч рублей. Плюс пенсию он получал как инвалид 4 тысячи с копейками и как спортсмен-инструктор в Центре спортивной подготовки получал зарплату 5 тысяч рублей. Спорт его кормил. Если бы в Пекине взял медаль, еще бы 15 тысяч получал из федерального бюджета. Как спортсмен он реализовался, но мог добиться и больших высот», — рассказывал директор СДЮСШОР Павел Левченко.



На счету Дмитрия была золотая медаль за победу в двоеборье в 2006 году в Дублине.



«В мире таких спортсменов, как он, — без рук — нет. Он соревнуется в неравных условиях с другими спортсменами, у кого есть руки. И вот он занял первое место в соревнованиях в беге на 100 метров. Я им горжусь, нашим трудом, не пропавшим даром.



Тепа, Димка Растрепаев — это наш русский ответ Усэйну Болту. Они — сытые и здоровые рекордсмены. А мы хоть и увечные, но непобедимые. Димка — спринтер, настоящий спринтер, человек-взрыв», — отмечала тренер Ольга Исупова.



Он ставил российские рекорды в беге на сто метров и прыжках в длину. На Всемирных юношеских играх-2008 среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Растрепаев стал золотым призером в командной эстафете и взял бронзу в прыжках в длину. Он дважды становился чемпионом мира среди юниоров.



Он мог поехать на Паралимпиаду-2012 в Лондон, но случилась страшная беда. В 2010 году в День ВДВ в Пролетарске Дмитрий Растрепаев ввязался в уличный конфликт. Его толкнули, он не удержался на ногах, упал и ударился головой об асфальт. Согласно записи приемного отделения больницы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Выжить Дмитрию не удалось. Патологоанатомы позже подтвердили врачебный диагноз: тяжелейший ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.



Убийца Дмитрия — 17-летний парень — утверждал, что «безрукий» бил его ногами по лицу, и потому он решил ему ответить. Поскольку дело квалифицировали как «убийство по неосторожности», а преступнику не было 18 лет, его вскоре освободили.



