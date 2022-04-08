В ДНР пропали 139 тыс. человек

Масштабную поисковую операцию в ДНР организовали МЧС республики и волонтёры. В результате действий украинских националистов на территории республики числятся исчезнувшими или пропавшими без вести почти 140 тыс. человек. Их разыскивают теперь не только родственники, но и журналисты, все люди доброй воли.
Со 2 марта найдено 4100 человек из 143 119 обращений. Осложняют поиски заминированные здания, дороги в зонах недавних боевых действий. Сапёры МЧС ДНР работают совместно с реаниматорами, скорой помощью, волонтёрами. К сожалению, среди поисковиков нет сотрудников Международного Комитета Красного Креста.
Больше всего заявок поступает из Мариуполя и близлежащих к нему населённых пунктов. Ежедневно поисковые бригады выезжают на освобождённые от нацистов территории. Первыми словами, что говорят обнаруженные пропавшие своим родственникам по телефону: «Я жив». Поисковики успокаивают родственников пропавших без вести, что поиски не прекратятся пока не будет выяснена судьба каждого.
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