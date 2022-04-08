Сотни людей собрались проститься с Владимиром Жириновским, Владимир Путин приехал в Дом Союзов

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8 апреля 2022, 11:04 Источник: Тeleprogramma.pro

В пятницу, 8 апреля, провожают в последний путь политика Владимира Жириновского. Владимир Путин приехал в Дом Союзов. Отпевание лидера ЛДПР в храме Христа Спасителя провел утром патриарх Московский и Всея Руси патриарх Кирилл.

Некоторые люди приходили к храму с раскладными садовыми табуретками, чтобы встать на них и лучше видеть, как будут выносить тело политика.

В 11 часов начнется церемония прощания с Владимиром Жириновским в колонном зале Дома Союзов на ул. Большая Дмитровка. Сотни людей собрались в центре Москвы проститься с Владимиром Вольфовичем.

Как рассказал корреспондент портала teleprogramma.pro, «народу – тьма». Подойти к зданию Дома Союзов практически невозможно.

Большая Дмитровка уже перекрыта. На станции метро «Охотный Ряд» объявляют о закрытом выходе на улицу Большая Дмитровка. Владимир Путин прибыл в Дом Союзов проститься с Жириновским.

Похоронят политики на Новодевичьем кладбище рядом с Евгением Примаковым.