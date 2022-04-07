Беженка из Украины возмутилась благотворительной едой в Германии

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7 апреля 2022, 22:58

Из открытых источников

Гражданка Украины, прибывшая в Германию как беженка, начала свою жизнь в новом статусе с жалоб на скудную пищу, которой немцы кормят «бедных пострадавших». Свои жалобы она разместила в TikTok, возмутив своей неблагодарностью пользователей.

Как отметили авторы портала «Экономика Сегодня», зовут украинскую гражданку Наталия Б. (TikTok nataliaviktorovnaa). Она приехала в Германию после начала спецоперации ВС России в Донбассе и на Украине.

На кадрах своего сюжета она показала скудную еду в центре размещения украинских мигрантов, считающихся в ФРГ беженцами. Дают здесь бутерброды, горячие напитки, а размещают в огромных общих помещениях. Комментарий она не написала, но из контекста понятно, что претензии её к еде и месту содержания.