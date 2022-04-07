Офтальмолог рекомендует делать лазерную коррекцию зрения пока не поздно

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7 апреля 2022, 22:16

Фото: pixabay.com

Почему люди решаются на операцию по восстановлению зрения? Что гарантируют врачи после этого? Ответы на вопросы «Вечерней Москве» дала профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета ГД РФ по охране здоровья – Татьяна Шилова.



Из-за повышения цен и дефицита линз и очков вырос спрос на операции по коррекции зрения. За месяц показатель составил 20 процентов. Благодаря операциям к пациентам возвращается зрение, поэтому отпадает необходимость носить очки или линзы.



Последние, как утверждает Татьяна, являются самым опасным средством коррекции зрения в долговременной перспективе. Линзы могут привести к осложнениям в инфекционном и дистрофическом плане для глаза. Поэтому эксперт утверждает, что операция по лазерной коррекции безопаснее.



Причиной увеличения спроса на операции врач называет решимостью пациентов, которые давно хотели улучшить зрение. Также она рассказала, что после коррекции людям с астигматизмом, например, не приходиться очень долго ждать линзы.



Сама Татьяна отмечает спрос на операции в более чем 50 процентов и утверждает, что стоимость отобьется за два года.



«Если человек принял решение о коррекции, то это нужно сделать сейчас, потому что в дальнейшем выполнить коррекцию таким методом будет невозможно из-за отзыва лицензии», — предупредила офтальмолог.