В России продают товары по ложным ценам

По данным Роспотребнадзора, россияне стали массово жаловаться на цены в магазинах. Об этом сообщает "АБН".
Отмечается, что примерно 14% поступающих жалоб связаны с тем, что цены, указанные на ценниках в торговом зале, не соответствуют тем, которые покупатели видят в чеке.
Кроме этого, всё чаще ритейлеры стали писать в объявлениях, что цены, указанные в ценниках могут быть неактуальны. Но такое действие не является законным.
Согласно Гражданскому кодексу, ценник должен быть актуальным, так как он является публичной офертой.
Если же цена на товар в чеке отличается от реальной, то это можно считать как административное правонарушение. В таком случае продавцу грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, а директора магазина могут оштрафовать на 30 тыс. рублей.
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