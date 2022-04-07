В России продают товары по ложным ценам

Аргументы Недели → Общество 13+

7 апреля 2022, 22:12

Фото: pixabay.com

По данным Роспотребнадзора, россияне стали массово жаловаться на цены в магазинах. Об этом сообщает "АБН".



Отмечается, что примерно 14% поступающих жалоб связаны с тем, что цены, указанные на ценниках в торговом зале, не соответствуют тем, которые покупатели видят в чеке.



Кроме этого, всё чаще ритейлеры стали писать в объявлениях, что цены, указанные в ценниках могут быть неактуальны. Но такое действие не является законным.



Согласно Гражданскому кодексу, ценник должен быть актуальным, так как он является публичной офертой.



Если же цена на товар в чеке отличается от реальной, то это можно считать как административное правонарушение. В таком случае продавцу грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, а директора магазина могут оштрафовать на 30 тыс. рублей.