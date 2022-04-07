Психотерапевт Жесткова рассказала, чем опасны антидепрессанты

Антидепрессанты, как и любые лекарственные средства, могут оказывать негативные последствия. Об опасности данных медицинских препаратов рассказала «Вечерней Москве» врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова.
Жесткова объяснила, что антидепрессанты можно принимать только по рекомендациям врача. Их назначают людям, у которых действительно диагностирована клиническая депрессия.
«Смертельный вред здоровью антидепрессанты могут нанести только в следующих случаях: при использовании их в неправильных целях, в сверхдозах, а также при употреблении их в комбинации с алкоголем либо с еще какими-то психоактивными веществами», — рассказала психотерапевт.
Кроме этого, стоит отметить, что антидепрессанты, как и другие медикаменты, имеют побочные эффекты и определенные противопоказания. Поэтому обязательно перед тем, как их употреблять, нужно проконсультироваться со специалистом.
«Если вы принимаете антидепрессанты в правильных дозировках и под контролем врача, знающего о ваших хронических заболеваниях, то никакого вреда здоровью они не наносят», — заключила Жесткова.
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