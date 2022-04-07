Мэр Мариуполя Иващенко: в городе погибли примерно пять тысяч мирных жителей

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7 апреля 2022, 21:26

Мариуполь, Mihail Andronik,/ globallookpress.com

Новоназначенный мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил журналистам уже в качестве главы города заявил, что за время боевых действий при освобождении погибли примерно пять тысяч мирных жителей. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает ТАСС.

В эвакуации, по словам мэра, находятся около 250 тыс. мариупольцев. «Да, отток продолжается, но я уверен, что тысяч 300 у нас осталось. Самый плохой прогноз − 250, не меньше. У нас есть Приморский район − только там 40 тысяч. Кальмиусский большой район. Октябрьский сейчас практически освобожден. Там около 100 тыс. человек», − уточняет Иващенко, напоминая, что до военного времени население города составляло около 600 тыс. человек.

Градоначальник также упомянул, что разрушено или частично разрушено около 60-70% жилого фонда Мариуполя, примерно 10% − невосполнимые потери, под снос. Большая часть разрушений произошла от действий отступающий со своих прежних позиций боевиков запрещённого в РФ террористического "Азова" и ВСУ.