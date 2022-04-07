Ведущая Стриженова дала сутки на удаление фейков о своём «бегстве» из России

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7 апреля 2022, 17:04 Источник: Общественная служба новостей

Екатерина Стриженова, Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова через свой Telegram-канал сообщила, что с 4 по 6 апреля она уезжала в Армению. Также артистка обратилась к авторам липовой сенсации о том, что якобы «она навсегда покинула Россию».

«Первое: научитесь читать по-русски! Для тех, кто не умеет, перевожу: смысл моего поста — весь мир полон ненависти ко всему русскому, а в Армении сохранили доброжелательное отношение!» − цитирует слова Стриженовой «Общественная служба новостей».

Также телеведущая уточнила, что представители СМИ не общались с её агентом, «заведомо выдав ложную информацию». Она дала сутки авторам фейков на ликвидацию всех пасквилей, направленных на то, «чтобы создать негативное общественное мнение против нее и ее семьи».