Аргументы Недели Общество 13+

Ведущая Стриженова дала сутки на удаление фейков о своём «бегстве» из России

, 17:04 Источник: Общественная служба новостей

Ведущая Стриженова дала сутки на удаление фейков о своём «бегстве» из России
Екатерина Стриженова, Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова через свой Telegram-канал сообщила, что с 4 по 6 апреля она уезжала в Армению. Также артистка обратилась к авторам липовой сенсации о том, что якобы «она навсегда покинула Россию».

«Первое: научитесь читать по-русски! Для тех, кто не умеет, перевожу: смысл моего поста — весь мир полон ненависти ко всему русскому, а в Армении сохранили доброжелательное отношение!» − цитирует слова Стриженовой «Общественная служба новостей».

Также телеведущая уточнила, что представители СМИ не общались с её агентом, «заведомо выдав ложную информацию». Она дала сутки авторам фейков на ликвидацию всех пасквилей, направленных на то, «чтобы создать негативное общественное мнение против нее и ее семьи».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

7 апреля Всемирный день здоровья: как меняются поликлиники Москвы

Поликлиники Москвы сделают максимально комфортными, они начнут работать по новому московскому стандарту. 200 зданий поликлиник Москвы ждёт комплексная модернизация, будут замены инженерные системы, системы энергоснабжения для установки современного медицинского диагностического оборудования. «Новый московский стандарт поликлиник» — это продуманное решение для посетителей и врачей. После капитального ремонта всех ждет больше удобства и заботы.